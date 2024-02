Neon Blood, un nouveau RPG en pixel art

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Nous sommes en 2053. Après une guerre dont les raisons se sont perdues dans les limbes du temps, le monde s'est effondré. Ce qui reste de l'humanité se terre dans des cités telles que Viridis. La ville est coupée en deux quartiers bien distincts : Blind City, où la misère et la violence règnent, et Bright City, réservée à l'élite.Vous allez incarner Axel McCoin, un ancien inspecteur de Police qui va se retrouver au coeur d'un complot visant à prendre possession de la cité. Rapidement désigné comme cible, il va devoir s'allier avec les parias pour faire éclater la vérité.Neon Blood est un jeu développé par ChaoticBrain Studios est édité par Meridiem Games. C'est un mélange de RPG et de jeu d'aventure. Il est prévu sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu sortira cette année, sans plus de précision. Un premier trailer a été mis en ligne.