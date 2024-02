Diablo IV fête l'éveil lunaire

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a encore des gens qui y jouent ?



Effets des sanctuaires lunaires augmentés Sanctuaire d’artillerie : les incantations ont une chance de faire apparaître une bombe sainte.

Sanctuaire d’onde de choc : chaque explosion déclenche un bombardement multiple.

Sanctuaire de canalisation : augmente votre vitesse d’attaque et octroie des chances de mettre fin à vos temps de recharge.

Sanctuaire de conduction : invoque régulièrement de puissants éclairs.

Sanctuaire de cupidité : vous avez une chance d’invoquer un gobelin au trésor. Lorsque le sanctuaire est actif, le fait de tuer 25 adversaires invoque un gobelin au trésor et en tuer 50 en invoque un deuxième.

Sanctuaire mortel : vous avez une chance d’exécuter instantanément un monstre touché, ce qui effraie les monstres à proximité. Note : cela comprend les monstres élites, mais pas les boss et les autres personnages-joueurs.

Sanctuaire béni : vous renvoyez tous les dégâts subis. Les dégâts renvoyés se calculent en fonction du niveau et du niveau de monde.

Jusqu’au 20 février, les joueurs de Diablo IV peuvent participer à l'événement temporaire Éveil lunaire.Au menu, vous pourrez retrouver le marché nocturne de la Lune, dans la section nord de Ked Bardu, et échanger votre réputation de la faveur des ancêtres que vous aurez obtenue auprès des sanctuaires lunaires.Vous pourrez ainsi récupérer des récompenses loufoques sur le thème du Renouveau lunaire.Il vous faudra trouver et activer les sanctuaires lunaires de Sanctuaire. Une fois activés, les joueurs bénéficient de 50 % d’EXP supplémentaire (taux multiplicatif) et d’une vitesse de déplacement 30 % plus élevée, ainsi que divers bonus, tout en gagnant de la réputation de la faveur des ancêtres.