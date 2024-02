(TEST) UGREEN Nexode Pro, le chargeur idéal

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'essayer, c'est l'adopter

Je suis comme tout le monde. Quand j'ai besoin d'un nouveau chargeur, d'autant plus qu'il n'y en a désormais plus inclus dans les smartphones, je me connecte sur un site de vente en ligne, j'en choisis un pas trop cher, mais pas le premier prix non plus parce que ça me ferait chier de me réveiller un matin tellement cramé que je ressemblerait à une merguez oubliée sur le barbecue.Ensuite, et bien je le commande, je suis content et youkaïdi youkaïda, je me retrouve au final avec 15 chargeurs parce que j'avais oublié que j'en avais collé un stock dans un carton à la cave, chargeurs d'anciens smartphones.Et puis, un jour, je vous raconterai les 450g que je trimballe constamment dans mon sac à dos, puisque c'est le poids du chargeur de mon PC. PC qui, lui, fait déjà 1,5 Kg.Et si on échangeait tout ça pour un tout p'tit truc ?