Robin Hood - Sherwood Builders sort dans 3 semaines

Publié le Jeudi 8 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On pourra niquer Marianne ?

Robin Hood - Sherwood Builders sortira le 29 février prochain. Il est prévu sur PC et sortira sur Steam Il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui mêle des éléments de RPG et de construction. En effet, vous devrez non seulement combattre, voler aux riches pour donner aux pauvres, mais aussi subvenir aux besoins de votre groupe. Il faudra chasser mais aussi construire votre camp dans les bois.Le jeu est développé par Meanastronauts et est édité par Playway. C'est un jeu solo, uniquement. Ce qui titille forcément notre intérêt.