Library of Ruina sort sur Nintendo Switch et PS4 et s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la page

Déjà sorti sur PC et sur les consoles Xbox One et Xbox Series, Library Of Ruina sort sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au printemps 2024. La date du 25 avril, un temps évoquée, n'a pas été reconfirmée. Il se pourrait donc que le jeu soit repoussé. A suivre.Il s'agit d'un JRPG signé Project Moon et édité par Arc System Works Co., Ltd.Vous allez jouer un jeune étudiant, Roland, qui va aider Angela, la directrice de la bibliothèque, à trouver le Livre Absolu. Pour obtenir le livre, il va falloir inviter des gens à la Bibliothèque et les combattre. Ils se transformeront alors en livres qui vous guideront vers l'objet de votre quête...Plus de 600 pages d'illustrations seront incluses, ainsi que la bande-son du jeu. Les versions PS4 et Nintendo Switch comprendront tous les DLC déjà sortis.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.