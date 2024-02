- The House of Da Vinci, un jeu de puzzles 3D

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Suivez les poils de barbe

The House of Da Vinci est un jeu de puzzles développé par le studio indépendant Global Indie et édité par Blue Brain Games. Il est divisé en 3 parties. La première vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les deuxième et troisième parties sont attendues dans le courant de l'année.Vous allez incarner l'apprenti de Léonard et allez devoir résoudre le mystère de sa disparition. Bien entendu, vous trouverez les réponses au travers de ses inventions.Déjà sorti sur PC (plus de 400 000 jeux vendus) et sur mobiles (plus de 3 000 000 de jeux téléchargés), The House of Da Vinci s'offre donc un portage sur consoles de salon.