- Under a Rock, un jeu avec un dodo

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Restez éveillés

Under a Rock est un jeu développé par le studio Nordic Troll et édité par Gameforge. Il sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Sa date de sortie n'a pas encore été révélée.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de survie dans lequel 1 à 10 joueurs vont se retrouver dans un monde immense et très coloré, généré aléatoirement, dans lequel l'homme de Néandertal a survécu. Et avec lui, tout un tas de créatures qui ont évoluées en des créatures encore plus étranges...Vous allez ainsi pouvoir vous occuper... d'un dodo. Il vous permettra de vous déplacer en montant dessus et pourra aussi porter des choses. Il faudra le protéger durant les tempêtes, parce que cet oiseau craintif risque de se barrer sinon, et faire attention aux créatures qui voudraient le boulotter.Il vous faudra établir votre campement, construire des bâtiments et des objets, explorer le monde.