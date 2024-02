- L'Atari 400 renaît avec The 400 mini

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le prix, vous êtes sûrs ?

Airball Asteroids Basketball BattleZone Berzerk Boulder Dash Bristles Capture the Flag Centipede Crystal Castles Elektraglide Encounter! Flip and Flop Henry’s House Hover Bovver Lee M.U.L.E. Millipede Miner 2049er Missile Command O'Riley’s Mine Les sept cités d'or Star Raiders II Wavy Navy Yoomp!

Mini reproduction de l'ordinateur Atari 400, The 400 mini sortira le 28 mars dans le commerce, au prix de 119,99 €. Un prix pas piqué des vers, même s'il sera possible d'insérer une clef USB comprenant des jeux et si 25 seront déjà préinstallés.La liste des 25 jeux a été rendue publique :Même s'il y a du bon, à savoir Asteroids, Basketball, Boulder Dash, Centipede, Lee ou Missile Command, on continuera de penser que 120 € pour ça...