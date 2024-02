- Welcome to ParadiZe se dévoile en 60 secondes

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Court, c'est bien parfois

Welcome to Paradize sortira le 29 février sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous rappelle encore une fois le pitch du jeu via un savant copier-coller parce que bon, on ne va pas tout réécrire à chaque fois : Il s'agit d'un jeu de zombie dans lequel vous devrez "hacker" des morts-vivants en les équipant d'un casque spécial pour les domestiquer. Vous pourrez ainsi leur donner des ordres, leur attribuer des tâches comme par exemple vous aider à vous défendre ou qui dans vos tâches quotidienne sur le campement.Vous devrez notamment construire votre camp, l'équiper, le défendre, et développer votre cheptel de zombies, comme du bétail.Le jeu est signé Nacon et Eko Software.Et pour vous convaincre de l'acheter, les développeurs et l'éditeur vous ont concocté une petite vidéo de 60 secondes pour découvrir le jeu.