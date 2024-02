- Vaiana 2 annoncé pour Noël

Publié le Vendredi 9 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, j'veux partir sur les îles

Disney a dévoilé le prochain film qui fera la joie des petits et des grands pour les fêtes de Noël. Et ce sera Vaiana 2. Le titre n'est pas encore officiel et on est sur le titre US actuellement, à savoir Moana 2, mais bon, si Moana 2, on se doute que Vaiana 2.Le film sera réalisé par Dave Derrick Jr. (Encanto) avec des musiques d’Abigail Barlow et Emily Bear (Comédie musicale Bridgerton), d’Opetaia Foa'i (fondateur et membre du groupe Te Vaka) et de Mark Mancina (Speed, Tarzan).Après l'appel de ses ancêtres, Vaiana reprend la route sur les eaux jusqu'aux confins des mers d'Océanie, en compagnie de Maui et un équipage de marins.