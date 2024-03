Real Estate Simulator : le jeu de prospection immobiliÃ¨re sort le 22 mars

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Devenez un enculé de profiteur

Développé par le studio roumain Geekon et édité par Midnight Works, le jeu Real Estate Simulator vous place dans la peau d'un prospecteur immobilier dans toute sa splendeur... et toute son horreur.Vous allez devoir satisfaire vos clients, des plus modestes aux plus fortunés, dans leur envie d'investissement immobilier.Achetez des maison, rasez-les ou rénovez-les, construisez des immeubles, revendez chaque appartement... bref, faites du pognon. Sans scrupule. Une famille refuse de vendre ? Envoyez-leur le bon négociateur...Le jeu sort le 22 mars, sur PC, via Steam