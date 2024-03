Capes, un jeu de super-hÃ©ros

Publié le Mardi 19 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'est pas un truc de profs, ça ?

Il y a 20 ans, les super-vilains ont battu les super-héros. Depuis, ils ont créé une société dans laquelle avoir des super-pouvoirs est interdit.Il est temps que cela change.Dans Capes, vous allez diriger une escouade de super-héros. Parmi tous ceux que vous aurez recrutés, vous pourrez en choisir 4 et les envoyer en mission. Chacun pourra se servir de ses super-pouvoirs pour combattre les super-vilains et leurs sbires.A la manière d'un X-Com, Capes est un jeu tactique au tour par tour. Au fil de vos missions, vous pourrez améliorer les compétences de vos personnages, en recruter d'autres... et tenter de redonner meilleure mine à votre monde...Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam. Le jeu, quant à lui, est développé par Spitfire Interactive et édité par Daedalic Entertainment. Il sortira en mai sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.