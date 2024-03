Project Tower, un shooter à la française

Publié le Mardi 19 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Projet Hiks

Développé par le studio parisien Yummy Games, Projet Tower est un shoot SF en vue extérieure. Il sortira sur PC, via Steam , à l'automne.L'histoire se déroule sur Terre, alors que des aliens, les Hiks, ont envahi et ravagé la planète. Les humains sont réduits en esclavage. Ils servent notamment de chair à canon pour les entraînements des soldats Hiks.Vous allez incarner l'un de ces humains, enfermé dans une tour, qui doit survivre aux soldats bien décidés à faire leurs preuves en vous éliminant. Le seul moyen de vous échapper est d'atteindre le sommet de la tour... et bien entendu, plus vous montez, plus les Hiks sont puissants...Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée. La voici.