- Outcast - A New Beginning est sorti

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Nouveau monde

Ce n'est pas la dernière fois que l'on vous parle d'Outcast - A New Beginning, puisqu'il est en test et que celui-ci devrait arriver dans nos colonnes avant la fin de la semaine.Mais sachez que le jeu est sorti. Il est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, au tarif de 59,99 €.. Il est édité par THQ Nordic.On vous rappelle qu'ils 'agit de la suite du jeu culte de 1997, Outcast, et du jeu nettement moins culte de 2017, Outcast Second Impact.Le héros, Cutter Slade, va devoir gagner la confiance des Talans, les natifs de la planète Adelpha, où il a échoué. Il va devoir combattre les clans ennemis et les créatures qui peuplent ce monde.