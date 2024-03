- Kingdom Come: Deliverance est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer médiéval

Kingdom Come : Deliverance est désormais disponible sur Nintendo Switch. Il a été adapté sur Switch par Saber Interactive, en collaboration avec Warhorse Studios. Vous pouvez le retrouver en boîte et sur le Nintendo eShop.Cette version comporte le jeu complet, ainsi que tous les DLC, à savoir Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Woman's Lot.Pour rappel, il s'agit d'un RPG médiéval qui vous propose de vous plonger au sein du Royaume de Bohème du XVème siècle. Faites face au chaos suite à la mort de Charles IV, et prenez les armes pour défendre la Bohème sans souverain, en proie à l’armée menée par Sigismund le Renard Rouge.Perso, j'avais moyennement aimé