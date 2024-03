- Les Schtroumpfs - Village Party débarque en juin !

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Qu'est-ce qui est bleu et qui pue au fond des bois ?

Ils sont bleus, ils vivent dans la nature, ils sont rigolos, il leur arrive plein d'aventures, ce sont... les Na'vi d'Avatar ! Euh... non. Enfin si, ça leur irait aussi comme description, mais là, en l'occurence, non, on parle... des Schtroumpfs !Microids a annoncé la sortie d'un nouveau jeu vidéo sur les p'tits bonshommes bleus de Peyo pour le 6 juin prochain. Les Schtroumpfs - Village Party est un party-game, qui sortira sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.L'histoire du jeu est simple : le Grand Schtroumpf a décidé d'organiser une grosse fête et il va falloir l'y aider, tout en se méfiant des plans maléfiques de Gargamel.Plus de 100 Schtroumpfs sont inclus dans le jeu, même si vous ne pourrez en incarner que 19. 31 tenues différentes seront à votre disposition. 10 régions seront à explorer. 50 mini-jeux vous attendent, jouables en multijoueur local de 2 à 4 joueurs.6 types de jeux seront inclus : sport, rapidité, mémoire, chance, bataille et précision.