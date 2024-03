Lioness Smart Vibrator Rabbit 2.0, un vibromasseur révolutionnaire en test

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Orgasmes 2.0

Parfois, ça commence comme une vague blague, ou plutôt un petit air de défi. Et ça se termine par un "ben pourquoi pas, en fait ?".Vous le savez, nous sommes ouverts à tout. Parfaitement. Et parler de sexualité féminine (même si cela peut aussi concerner la sexualité masculine, après tout) n'est vraiment pas un souci à la rédac'.La masturbation n'a rien de vulgaire. Osez dire que vous ne la pratiquez pas. Ça n'a rien de honteux non plus. Et si ce genre d'article peut aider à faire sauter quelques non-dits, ma foi, autant y aller à fond.Oui, c'est aussi important de bien choisir ses mots.Bref, nous avons testé un sextoy. Ou plutôt, nous avons fait tester un sextoy. Un sextoy connecté, pour que vos orgasmes, mesdames, soient de meilleure qualité.