- MotoGP24 sort le 2 mai

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Gare aux graviers

Bonne série de jeux de courses de motos, MotoGP a connu deux années difficiles en termes d'innovation, en témoignent nos tests de MotoGP 22 et MotoGP 23 On espère que cette année, c'est la bonne, et que Milestone et Dorna Sports SL ont mis le paquet pour nous proposer enfin un nouveau jeu qui ne ressemblerait pas à une simple mise à jour.Il est annoncé pour le 2 mai prochain, sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Annoncé comme à la fois destiné aux fans de motos comme aux novices, le jeu proposera un mode carrière présenté comme le plus abouti de la série. Ajoutez des améliorations IA et mécaniques, de la gestion des pneus, des sensations ressenties... et il n'y a plus qu'à croiser les doigts.