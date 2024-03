Saviorless, le jeu d'aventure fantastique cubain sort le 2 avril

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La veille, personne ne l'aurait pris au sérieux

Saviorless est jeu indépendant cubain développé par le studio Empty Head Games et qui sera édité par Dear Villagers. Il vient d'être annoncé pour le 2 avril. Il sortira sur PC, Nintendo Switch et PS5.Doté d'illustrations dessinées à la main, le jeu est un jeu d'aventure et de plateformes 2D à l'ambiance Dark Fantasy.Vous allez incarner deux personnages qui tentent d'échapper à un lieu maudit : les îles souriantes. Antar est un jeune garçon qui va explorer chaque recoin de l'île. Il sera aidé par The Savior, le sauveur, un avatar masqué et armé de deux épées, qui combat les ennemis bien décidés à ne pas vous laisser quitter l'île.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo.