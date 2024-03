- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de mars pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 14 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques pépites

NBA 2K24 Edition Kobe Bryant | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

God Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R | PS4, PS5

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 19 mars.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium - Classiques :