Puppet House : le ventriloque de l'horreur

Publié le Jeudi 14 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Viens jouer à la poupée...

Puppet House est un jeu d'horreur dans lequel vous allez incarner Rick Evans, un photographe qui aime aller prendre des clichés de maisons abandonnées, de manoirs hantés et autres places oubliées ou à l'Histoire sombre...Pour ses nouveaux clichés, il jette son dévolu sur la maison abandonnée du ventriloque Peter Hill.Manque de bol, des gens ont disparu ici...Vous allez explorer les lieux, prendre des photos, résoudre des puzzles et des énigmes et tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer dans cette maison.Bref, vous allez flipper.Le jeu est développé par Vecube Studio et Spirit Games Studio, et sera édité par Gaming Factory. Il est prévu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.