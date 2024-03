Ereban: Shadow Legacy, entre infiltration et plateformes

Publié le Jeudi 14 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'armée des ombres

Fruit de 5 ans de développement au sein du petit studio indépendant Baby Robot Games, le jeu Ereban: Shadow Legacy débarquera le 10 avril prochain sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Il s'agit d'un mélange de plateformes et d'infiltration en vue extérieure.Vous allez incarner Aryana, seule survivante d'une race aujourd'hui oubliée. Elle a le pouvoir de fusionner avec les ombres pour ainsi se déplacer furtivement plus vite, grimper sur les murs, atteindre des endroits inaccessibles... et bien entendu, avancer sans être vue.A travers des ruines de cités abandonnées ou de temples anciens, en passant par des usines futuristes, Aryana va tenter de découvrir la vérité sur son passé. Elle pourra choisir de traverser les niveaux sans se faire repérer, ou dispenser la mort à chaque rencontre...