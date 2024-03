- Top Spin 2K25 annoncé pour le 26 avril

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est de la balle !

Annoncé en janvier dernier, TopSpin ou Top Spin, comme vous voulez, sortira en version 2K25 le 26 avril prochain. Il sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.Il proposera une édition standard et une édition Grand Chelem...Comme prévu, vous retrouverez certains des plus grands champions actuels ou passés : Roger Federer, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi...Les tournois mythiques, à savoir Indian Wells WImbledon, Roland-Garros, l'US Open, l'Open d'Australie seront présents.Il y aura même un mode entraînement avec John McEnroe, sans savoir si vous prendrez la raquette dans la gueule si vous ratez un exercice.Ajoutez tout un tas de modes de jeux et le tour est fait. Une bande-annonce avec un Roger Federer qui a l'air dépressif et une Serena Williams fringuée comme de la merde a été mise en ligne. Notez aussi les visages totalement inexpressifs des joueurs. On espère que ce sera amélioré d'ici la sortie même si, sur un jeu de tennis, on s'en fout un peu, le plus important étant la jouabilité. En tout cas, on a toujours hâte d'y jouer.