- My Little Pony : Mystère à Hauts-de-Zéphyr, le jeu de l'année 2024

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Nous, on kiffe Mon petit Poney

Les petits poneys se disputent, à la rédaction, notre préférence avec les licornes. Mais en vrai, on kiffe les deux. La preuve, on a même mis des posters partout dans la rédaction et certains d'entre nous dorment même avec des peluches de poneys ou de licornes.Donc autant vous dire que la sortie du jeu My Little Pony : Mystère à Hauts-de-Zéphyr nous met en joie. Il est annoncé pour le 17 mai prochain.Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez suivre Sunny, Izzy, Misty, Pipp, Zipp et Hitch dans une nouvelle aventure, dans un monde ouvert. Le jeu sera jouable en coopération, à deux.Photos, mini-jeux, objets à collectionner... bref, une plongée dans l'univers de Mon petit Poney qui ravira les petits. Et les grands. Si, si, les grands aussi.