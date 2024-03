System Shock annoncé sur consoles le 21 mai 2024

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux

Sorti l'année dernière sur PC, le remake de System Shock débarquera sur consoles le 21 mai prochain. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Pour rappel,System Shock est un mélange de FPS et RPG qui vous envoie en 2072, sur une station spatiale appelée « Citadel ». Vousx êtes un pirate informatique aux capacités améliorées par un implant neural, qui s'oppose à une intelligence artificielle baptisée « SHODAN ».Ce jJeu culte sorti en 1994 a donc bénéficié d'un remake signé Nightdive Studios. Nous avons testé et validé la version PC. Notre test est à retrouver ici