Hollywood Animal: créez votre film !

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de gestion chez les pourris

Hollywood Animal vous propose de diriger votre propre studio hollywoodien... Vous allez pouvoir créer vos propres films, décider du scénario, des thèmes, des acteurs, du budget, de la promotion... le tout en faisant bien attention aux tendances actuelles.Vous allez devoir parier sur l'avenir, mentir, trahir, faire pression sur votre personnel en découvrant leurs secrets les plus cachés, faire appel à vos amis de la mafia pour réduire à néant la concurrence... ou convaincre un acteur...Bref, Hollywood dans toute sa splendeur et toute son horreur s'ouvre à vous.Le jeu, développé par Weappy Wholesome, sortira dans la coourant de l'année sur PC, via Steam