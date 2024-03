MultiVersus : le jeu de baston Warner Bros sort en mai

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Faites ce qu'il vous plait

Jeu de combat proposé gratuitement, disponible un temps en version bêta puis retiré parce que bon, c'était sympa, mais un peu pourri quand même et surtout, très loin d'être terminé, comme vous pouvez le lire dans notre preview du jeu , Multiversus revient le 28 mai.Développé par Player First Games, édité par Warner Bros Games, ce jeu de combat de plateforme, sorte de Smash Bros avec des personnages tirés du catalogue de la Warner, sera disponiblme sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu sera cross-play. Autrement dit, vous pourrez jouer tous ensemble, quelle que soit la plateforme que vous utilisez.Au menu, plein de personnages qui se mettent sur la gueule. Parmi eux : Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l'humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Garnet (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), ainsi qu'une créature inédite nommée Chien-Renne.De nouveaux modes de jeu et de nouvelles arènes sont annoncées, par rapport à la version bêta.