The Night Wanderer, un nouvel action-RPG polonais

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un voyageur venu des étoiles

Le studio polonais Mighty Koi n'a pas seulement annoncé le développement d'un nouveau jeu vidéo Thorgal, il a également annoncé le développement d'un nouvel action-RPG se déroulant dans l'univers des livres de Jarosław Grzędowicz, "The Night Wanderer ", que les français ne connaissent pas puisqu'ils n'ont pas été traduits chez nous.Cette saga, qui a remporté un bon succès en Pologne, vous narre les aventures de Vuko, un spationaute envoyé sur la planète Midgaard. Il doit trouver ce qui est arrivé aux précédents spationautes envoyés là-bas et qui n'ont plus donné signe de vie...Il débarque dans un monde médiéval, doit renoncer à toute technologie pour ne pas interférer avec l'évolution des autochtones et n'a, pour lui, qu'une biopuce fonctionnant à base de champignons qui lui confère des pouvoirs surhumains.Un trailer a été diffusé, mais aucune date de sortie n'est pour le moment annoncée.