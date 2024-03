Outcast – A New Beginning sort cette semaine

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Je rêvais d'un nouveau monde...

Outcast - A New Beginning est développé par le studio Appeal et sortira le 15 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, au tarif de 59,99 €.. Il est édité par THQ Nordic.On vous rappelle qu'ils 'agit de la suite du jeu culte de 1997, Outcast, et du jeu nettement moins culte de 2017, Outcast Second Impact.Le héros, Cutter Slade, va devoir gagner la confiance des Talans, les natifs de la planète où il a échoué. Il va devoir combattre les clans ennemis et les créatures qui peuplent ce monde.Une nouvelle vidéo a été publiée et vous dévoile la planète Adelpha.