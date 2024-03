SaGa Emerald Beyond montre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau personnage dévoilé

SaGa Emerald Beyond est un nouveau jeu signé Square Enix et sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC, mais aussi sur iOS et Android dès le 25 avril.C'est le nouvel épisode de la saga bien connue de JRPG SaGa. Une saga qui s'appelle SaGa, quoi...Enfin bref, cette histoire va vous plonger dans une nouvelle aventure, celle de six protagonistes.Cette nouvelle vidéo montre le personnage de Siugnas, qui évolue dans le royaume de Brighthome. Les joueurs rencontreront de nouveaux personnages (dont une ancienne machine de combat, un mecha d'observation et un mystérieux épouvantail) qui pourront être recrutés pour faire partie de leur groupe.Vous y découvrirez aussi trois des royaumes du jeu, Yomi, Brighthome et Crownrealm, chacun avec des quêtes et des personnages qui leur sont propres. Enfin, vous en saurez plus sur la race des vampires, les "special Sanguine Arts".