TerraTech Worlds sort le 22 mars

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On refait le monde

TerraTech Worlds est un jeu de survie en monde ouvert développé par Payload Studios, qui se déroule dans le même univers que leur précédent jeu, TerraTech.Ici, vous allez jusqu'à 6 joueurs en coop explorer les quelques 300 km² de terrain, terraformer les lieux, récupérer des ressources, construire de nouveaux bâtiments, des usines pour produire de nouvelles technologies et aller récupérer plus de ressources dans des endroits auparavant inaccessibles...Entre exploration, construction et artisanat, le jeu, actuellement en accès anticipé, sort le 22 mars en version finale sur Steam