Titan Quest II en développement

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le Diablo qu'on attendait ?

Excellent Diablo-like sorti il y a quasiment 18 ans, Titan Quest se verra doté d'une suite dans les prochains mois. S'il ne faut sans doute pas l'attendre avant 2025, le jeu, développé par les allemands de Grimlore Games et édité par THQ Nordic, sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Il sortira en accès anticipé sur PC. La date n'a pas été révélée.On reste sur du Diablo-like, inspiré de la mythologie grècque. Des monstres à foison, une campagne qui vous entraînera dans tous les lieux iconiques du panthéon grec, un héros seul contre tous...On a vraiment, mais alors vraiment hâte d'en voir plus.