Thorgal : le jeu vidéo

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi cette tête ?

Adapté de la célèbre bande-dessinée de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosiński, Thorgal débarque en jeu vidéo. C'est le studio polonais Mighty Koi qui est en charge du développement.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series mais n'a pas de date de sortie.Ce sera un Action-RPG. On nous promet une aventure inspirée des BD dans laquelle on retrouvera de nombreux protagonistes. Et des antagonistes aussi.Une bande-annonce a été publiée. Bon. Niveau tronche, la ressemblance n'est pas frappante. On n'y est pas encore, hein.