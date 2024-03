Be the Ruler: Britannia, entre stratégie, 4X et RPG

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

It's good to be the king

Développé par BeardedBrothers.Games, un studio polonais composé de 80 personnes, Be the Ruler: Britannia cumule les genres : Stratégie, RPG, 4X...Dans le jeu, vous allez tenter d'imposer votre dynastie à l'Angleterre. Les événements seront générés aléatoirement et vous devrez y faire face. Jeu en 3D isométrique, combats stratégiques, ambiance médiévale, vous devrez aussi gérer de nombreux paramètres. Alliances avec d'autres royaumes, gestion de votre armée, défense contre les invasions, guerres...Les combats demanderont de bien gérer vos troupes, leurs déplacements mais aussi le terrain.Le jeu sortira sur Steam . Il est à découvrir en vidéo.