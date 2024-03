Capcom dévoile Street Fighter 6, Monster Hunter Stories 1 & 2 et Exoprimal

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Surtout de la mise à jour

Hier soir, Capcom a tenu sa seconde session de sa Capcom Highlights. L'occasion de donner quelques infos sur plusieurs de ses titres, à sortir ou déjà sortis.Déjà, le personnage d'Akuma a été annoncé pour le printemps 2024 sur Street Fighter 6. Cela clôturera l'Année 1 de contenu additionnel. Akuma sera disponible dans les trois modes Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.Ensuite, Monster Hunter Stories arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (via Steam) le 14 juin 2024. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, déjà disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam), arrivera le même jour sur PlayStation 4.Une nouvelle expédition sera ajoutée à MHS2.Quant à Exoprimal, la prochaine mise à jour ajoutera un mode coop à 10, Révellion de la boucle temporelle, un mode Partie Personnalisée, sorte de Hub collectif, ainsi que 6 nouveaux exosquelettes.