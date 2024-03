(TEST) Helldivers 2 (PS5)

Publié le Lundi 11 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Faire régner la démocratie à coup de gros calibres

D'un point de vue logique, quand on pense "soldat d'élite", on pense à n'importe qui sauf à Théo. Vincent, à la rigueur. Walid, sûrement. Moi, si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Mais Théo, certainement pas.Déjà parce qu'il est savoyard et forcément il part avec un handicap. Si un jour on cherche quelqu'un pour sauver le monde, ça m'étonnerait qu'on le trouve en Savoie. Pour faire du Beaufort, de l'Abondance, organiser des soirées fondues et tenter de nous faire croire qu'une croziflette c'est meilleur qu'une tartiflette, là, oui. Mais sauver le monde...Et puis, suffit de voir Théo. Son mètre 90 et des poussières. Son corps d'oran-outan imberbe. Et cette petite flamme, pleine d'énergie, d'intelligence, de promesses de grandes choses que l'on voit dans les pupilles des héros mais certainement pas dans les siennes...Sauf que parfois, pour sauver le monde, on n'a personne d'autre. Alors on envoie Théo. Tant pis.