Let’s! Revolution!, un puzzle roguelite...

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le retour du démineur

Mélange de jeu de puzzle qui reprend notamment les règles du démineur, mais aussi de rogue-lite, Let's! Revolution! est un jeu développé par Antfood (pour le son) et Buck (un studio d'animation dont c'est le premier jeu vidéo), et édité par Hawthorn Games.Déjà disponible sur PC, le jeu vient d'être annoncé sur consoles Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series pour le 11 avril prochain.Niveau scénario, c'est léger : vous devez renverser un roi corrompu et devrez échapper à ses soldats. Vous aurez différents objets pour vous y aider. 6 classes de personnages sont proposées, chacune avec ses compétences et caractéristiques.