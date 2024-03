(TEST) Pocket Card Jockey Ride On! (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu de courses UUUh-ltime

Inès, le cheval, c'est son dada, comme dirait mon ami Omar, l'acteur moustachu, pas l'autre qui écrit sur les murs avec des fautes d'orthographe.Mais bon. Pour comprendre la vanne, il faut avoir plus de 40 ans.En tout cas, Inès, le cheval, elle adore. Cavalière depuis son plus jeune âge, elle galope dans les prés, dans les forêts, dans les couloirs de la rédaction, dès qu'elle a un moment.Parfaitement. Elle nous a déjà amené son bourrin à la rédaction, pour nous le présenter. Sauf que Pompon, nous, on s'en carre l'oignon sévère. Vincent a levé un oeil morne et inintéressé, Sylvain a eu peur et s'est caché sous son bureau, Théo a voulu le traire parce qu'en bon savoyard, tous les animaux sont pour lui des vaches et moi, j'ai essayé de le buter.Bref, à la rédac', le cheval, ce n'est pas notre dada, comme dirat mon ami Omar. Mais Inès, si. La preuve.