Nintendo célèbre Mario et annonce des nouveautés

Publié le Mardi 12 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

De vieilles nouveautés...

Dimanche 10 mars, Nintendo a célébré le Mar10 Day. La journée Mario, et on se demande encore le rapport avec le 10 parce qu'en anglais, ça donne Marten et ça sonne plus godasse que plombier.Nintendo en a profité pour faire quelques annonces. L'arrivée le 23 mai de Paper Mario : La porte millénaire. Un RPG sorti il y a une vingtaine d'année sur GameCube et qui revient, en version retravaillée, sur Nintendo Switch.Luigi's Mansion 2HD arrive le 27 juin. Il s'agit là aussi d'un ancien jeu, sorti sur 3DS, qui débarque sur Nintendo Switch en version améliorée et retravaillée.Trois jeux Mario Game Boy arrive sur Nintendo Switch Online aujourd'hui : Dr Mario, Mario Golf et Mario Tennis.L'arrivée de Mario Kart dans Lego Mario.Et enfin, des promos sur le Nintendo eShop.A découvrir en vidéo.