L'extension Magic: The Gathering - Fallout est disponible

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Les mutants, les synthétiques et les pillards débarquent en cartes

Le deck Survivants Bagarreurs met en avant le célèbre chien Canigou, avec une façon de jouer se concentrant sur l’obtention d'outils, de jetons Nourriture et d'alliés. Il introduit également des jetons Bric-à-brac, qui peuvent être sacrifiés pour piocher des cartes.

Le deck Menace Mutante est dirigé par l'Homme-Phalène sage et joue autour des étranges créatures mutantes. Ici, vous utiliserez les radiations comme arme en vous irradiant vous-mêmes mais en irradiant également vos adversaires grâce aux nouveaux marqueurs radiation.

Le deck Ave a pour commandant le célèbre Caesar. Les mécaniques de ce deck tournent autour des chefs de factions militantes et de leurs soldats, ainsi que des Pillards des Terres Désolées. L'agressivité et la stratégie sont la clé de la victoire avec une armée de créatures jetons et une mécanique spéciale qui vous permettront de créer des copies supplémentaires de créatures jetons.

Enfin, le deck Science s’inspire de la technologie rétrofuturiste de Fallout. Vous manipulerez des armes à énergie de haute technologie, des Synths et des robots d'avant-guerre. Et vous aurez l'illustre Dr Madison Li comme commandant. Le deck joue beaucoup avec les artefacts pour générer de l'énergie.

Tirée de l'iconique saga de jeux Fallout, cette extension adapte ses personnages et les rassemble notamment à travers quatre decks au format Commander :En plus de ces quatre decks, des boosters collector sont également disponibles. Vous pourrez notamment y trouver des cartes Vault Boy sans bordure et avec des cadres Pip-Boy. À l'intérieur se trouvent également des cartes bobblehead Vault Boy sérialisées. Sept cartes spéciales de cette extension sont sérialisées et ne sont disponibles qu'à 500 exemplaires chacune.