- Un p'tit truc en plus, le 1er mai au cinéma

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Clic clic pan pan

Une fois n'est pas coutume, c'est une comédie française que nous vous proposons de découvrir via sa bande-annonce. Un p'tit truc en plus est un film d'Artus, avec lui-même, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et Marc Riso.Il raconte l'histoire d'un père (Clovis Cornillac) et son fils (Artus) qui, après un vol raté, pour échapper à la Police, trouvent refuge dans une colonie de vacances pour adultes handicapés mentaux. Artus se fait passer pour l'un d'eux et son père pour son éducateur spécialisé...Un film humain qui devrait non seulement faire marrer, mais aussi filer la banane. Et comme il est important, aujourd'hui, de se souvenir de son humanité, on avait envie de mettre le film en avant.