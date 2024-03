- Goblin Stone est sorti

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Qu'est-ce qui est vert et qui pue au fond des bois ?

Goblin Stone est un RPG tactique au tour par tour roguelite développé et édité par le studio indépendant Orc Chop Games. Il est désormais disponible sur PC, via Steam , pour moins de 25 €. Notez qu'une promo a cours jusqu'au 22 mars, alors profitez-en.Le jeu vous demande de prendre le contrôle d'un groupe de gobelins luttant pour survivre face à la menace d'extinction de leur race. Vous explorerez un monde dangereux peuplé d'aventuriers, d'elfes, de nains et bien d'autres encore, tout en devant créer et gérer votre repaire souterrain.Le jeu proposera une aventure générée de manière procédurale et entièrement illustrée à la main. Vous aurez accès à des centaines de combinaisons entre les classes de gobelins, plus de 40 heures de jeu, 60 types d'ennemis différents, plus de 150 images d'histoire entièrement illustrées et 25 combats de boss.