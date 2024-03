(TEST) Classified: France’44 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour mémoire

A l'heure où les extrêmes sont de plus en plus prisés par une société individualiste et, disons-le, complètement conne, il est de bon ton de rappeler qu'à une époque pas si lointaine, des gens ont résisté contre la haine.S'il est dommage que ce soit un studio anglais qui soit obligé de nous rappeler les hauts-faits de la Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale, le message n'en est pas moins essentiel : c'est ça, la vraie France.Et même s'il n'est pas parfait, Classified: France'44 mérite qu'on s'y attarde et qu'on en parle.