- Passing By - A Tailwind Journey : un p'tit jeu d'aventure disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 13 mars 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mimi tout plein

Passing By - A Tailwind Journey est un jeu d'aventure développé par le studio indépendant allemand Windsocke et édité par Dear Villagers. Il vient de sortir sur PC et sur Nintendo Switch.Dans le jeu, vous incarnez la jeune Curly qui, à bord de son bateau ballon dirigeable, va naviguer d'île en île. Le but est d'atteindre une destination mystérieuse pour y livrer une lettre encore plus mystérieuse. Libre de vos choix et de vos déplacements dans ce monde ouvert, vous devrez récupérer des ressources et améliorer votre équipement, rencontrer des gens, résoudre des puzzles, trouver les solutions à des énigmes...Le jeu est en 2D low-poly, lui conférant un style graphique particulier.Un jeu familial et non violent, qui devrait vous ravir.