- Paper Trail, un jeu d'aventure et de puzzles façon papier plié

Publié le Jeudi 14 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Origami

Le jeu est développé par Newfangled Games, un petit studio indépendant anglais, et sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 21 mai prochain. Une version mobile devrait également être dispo à cette date.Paper Trail est un monde en papier plié, en 2D, dans lequel vous allez jouer Paige, une jeune étudiante qui part loin de chez elle poursuivre ses études. Au fil de son voyage, elle va en découvrir plus sur le monde et découvrir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.De nombreux puzzles vous attendent, dans cette aventure à l'ambiance graphique singulière.Le jeu est à découvrir en vidéo :