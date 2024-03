- Terra Memoria, un jeu sur l'amitié (mais pas que)

Publié le Jeudi 14 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Viens buter des robots main dans la main

Développé par le studio français La Moutarde, qui est basé à... et bien non, pas à Dijon mais à Montpellier, et édité par Dear Villagers, le jeu Terra Memoria est un RPG d'aventures au tour par tour, qui mêle pixel art et 3D.Il sort le 27 mars, donc dans deux semaines, et sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Si vous voulez tester le jeu, une démo est toujours disponible sur Steam L'histoire raconte un monde dans lequel une pénurie de cristaux magiques et le réveil d'anciens robots poussent un groupe de 6 amis à partir explorer le monde de Terra et pour venir en aide à la population. Combat, crafting, cuisine, construction, commerce... le jeu regorge de phases de gameplay.Vous dirigerez les 6 personnages dans cette aventure basée sur la recherche, l'exploration, mais aussi et surtout, sur l'amitié.