- Otxo, le shoot survitaminé sort sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Otxo ? A vos souhaits...

Déjà disponible depuis près d'un an sur PC, Otxo (pronocez oh-tcho) est développé par Lateralis Heavy Industries et édité par Super Rare Originals. Les deux viennent d'annoncer la sortie du jeu pour le 28 mars sur consoles Nintendo Switch, PS4 et PS5.Otxo, c'est un mélange de shoot, de bullet-time ultra violent et de roguelite.Le jeu se présente en vue sur le dessus. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez aucun souvenir. Juste une certitude : elle vous attend, dans ce manoir. Vous allez donc traverser pièce par pièce, buter du monstre et du démon et tenter de la retrouver.Du noir, du blanc, du rouge sang et la possibilité d'utiliser un bullet-time, à savoir ralentir le temps. Voilà de quoi est composé Otxo.