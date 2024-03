- Sker Ritual, le FPS survival horror arrive en version finale

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu la veux, ta putain de Sker ?

Après avoir été disponible pendant plus d'un an en accès anticipé, le FPS de survie et d'horreur Sker Ritual débarque en version finale le 18 avril prochain.Il sera disponible sur PC, via Steam, et sur PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, 4 joueurs tentent de survivre en coop et doivent affronter de nombreux monstres dans des cartes fermées. 4 cartes sont proposées au lancement.Le jeu est développé par Wales Interactive, un studio gallois. C'est un spin-off du jeu d'horreur Maid of Sker.