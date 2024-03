- The Crow : le nouveau film débarque au cinéma

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

J'y Croa pas

Entâché d'une tragédie, le film The Crow n'en est pas moins resté culte. Sorti en 1994, il a connu quelques suites malheureuses et rapidement oubliées, avant de sombrer dans l'oubli.En rappelant que l'histoire est Inspirée d'une série de Comics créée par James O'Barr, The Crow revient au cinéma.Le film est signé Rupert Sanders et mettra en scène Bill Skarsgård, FKA Twigs et Danny Huston.La date de sortie n'a pas été communiquée.