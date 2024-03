- V Rising a enfin une date !

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Un jeu sang pareil

Après deux ans d’Early Access, la version 1.0 de V Rising est enfin annoncée. Les quelques 3,9 millions de pré-acheteurs vont donc avoir encore plus de compagnie dès le 8 mai, date de parution du titre sur PC, et à une date ultérieure sur PS5.



Pour rappel, V Rising est un MMO d’action-RPG où vous devez survivre en tant que vampire dans un monde dominé par les humains. Le joueur doit se nourrir, se battre en PvP ou PvE pour gagner en puissance, ériger son propre château, piller des villages et assurer votre domination au sommet de la chaîne alimentaire, au-dessus même d’autres créatures mythiques.



La 1.0 inclura un nouveau territoire à explorer, des nouveaux équipements et skins d’armure, des améliorations d’armes, un endgame beaucoup plus poussé et les contrôles au pad, arrivée sur console oblige. On vous laisse avec le dernier trailer qui se concentre sur de jolies cinématiques dont la DA va vous laisser un doux goût d’hémoglobine sur la langue.